Les nouveaux SSD Samsung arrivent : plus rapides et moins chers

L’entreprise propose cinq capacités différentes : 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, à des prix de vente 49,99 euros, 79,99 euros, 159,99 euros, 239,99 euros et 459,99 euros respectivement. Il est garanti cinq ans.

Soulignons que l’endurance des SSD est établie sur une base de 150 TBW (TeraBytes Writing) pour 250 Go, ce qui donne 2 400 TBW pour la version 4 To.