Après le Prime Day : le SSD Samsung Interne 970 EVO Plus 1To reste à prix cassé !

Le Samsung 970 EVO Plus est un SSD interne au format 2,5 pouces pour passer dans n'importe quel ordinateur (même portable). L'espace de stockage disponible est de 1 To. Grâce à la technologie V-NAND et à l'interface SATA 6 Gb/s, les vitesses de lecture séquentielle peuvent atteindre jusqu'à 3500 Mo/s et 3300 Mo/s en écriture. Vos données pourront donc être transférées rapidement. Les différentes applications et autres logiciels s'ouvriront en un claquement de doigts.