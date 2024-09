Le Samsung 990 Pro, c’est l’assurance de performances optimales. Ce SSD interne au format M.2 NVMe exploite toute la puissance du PCIe 4.0 pour offrir plus de vitesse. Que vous soyez gamer, créateur de contenu ou professionnel, ce modèle de 1 To vous garantit fluidité et rapidité dans toutes vos tâches. Il se démarque également par une gestion thermique intelligente et une consommation d’énergie maîtrisée, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation à long terme.