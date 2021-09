Samsung réagit enfin aux soupçons d'altérations des SSD 970 EVO Plus

Il aura donc fallu attendre un certain temps avant que le fabricant ne se décide à réagir en confirmant que les 970 EVO Plus disponibles dans le commerce pourraient être équipés d'un contrôleur différent de celui intégré aux modèles testés à la sortie du produit : le contrôleur Phoenix a tout simplement été remplacé par l'Elpis du 980 PRO , le pseudo cache SLD est modifié et le micrologiciel a changé.