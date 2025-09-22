Conçu par Scaleflux, un nouveau SSD réservé au marché professionnel atteindrait plus de 14 Go/s en lecture et 13 Go/s en écriture en compressant les données à la volée, avec des gains d’endurance et de capacité quand les jeux de données s’y prêtent.
- Le SSD PCIe 5.0 CSD 5320 atteint des vitesses de 14,7 Go/s en lecture et 13,1 Go/s en écriture grâce à la compression des données.
- Son système de compression à la volée prolonge la durée de vie des mémoires et augmente la capacité utile.
- Les performances dépendent de la compressibilité des données ; pour des fichiers déjà compressés, les gains sont limités.
Un SSD PCIe 5.0 s’avance avec une promesse simple et ambitieuse : accélérer, densifier et économiser sans solliciter le processeur hôte. Au cœur du dispositif, une compression réalisée à la volée directement dans le contrôleur réduit les écritures physiques et libère des ressources. L'objectif : hisser les débits, étirer la capacité utile et prolonger la durée de vie, surtout quand les données se compressent bien.
La vitesse qui s’impose
Au cœur du CSD 5320 de Scaleflux se trouve le processeur SFX 5000, une puce conçue spécifiquement pour compresser et décompresser les informations en temps réel. Cette opération, totalement transparente pour le système, permettrait d’atteindre des vitesses de lecture de 14,7 Go/s et d’écriture de 13,1 Go/s. Ces chiffres, obtenus sur des données compressibles, le positionnent au sommet des performances actuelles pour un disque unique.
Cette méthode offre un double avantage. D’une part, elle réduit la quantité de données réellement écrites sur les puces mémoire, ce qui prolonge significativement leur durée de vie, une aubaine pour les applications qui écrivent en permanence. D’autre part, elle permet de stocker virtuellement bien plus de données que la capacité physique du disque ne le laisserait penser, avec un ratio pouvant aller jusqu’à quatre pour un. Un disque de 8 To peut ainsi contenir l’équivalent de 32 To de données.
Une performance conditionnée à la donnée
Il existe cependant un revers à la médaille, ou plutôt une condition. Ces performances exceptionnelles ne se manifestent que si les données traitées sont compressibles. C’est le cas pour de nombreuses bases de données, des fichiers texte ou des journaux d’événements. En revanche, si vous travaillez avec des fichiers déjà compressés comme des vidéos, des images ou des archives, le gain sera marginal.
Face à des données incompressibles, le CSD 5320 se comporte comme un excellent disque PCIe 5.0, mais sans cet avantage qui le rend si particulier. L’expérience des précédents modèles du constructeur, comme le CSD 3000, avait déjà souligné ce point : pour tirer le meilleur parti de cette technologie, il faut que la charge de travail s’y prête. Une évaluation préalable du type de données est donc essentielle pour justifier l’investissement.
Le disque embarque toutes les fonctionnalités attendues dans un environnement professionnel, comme le chiffrement matériel ou la gestion avancée des espaces de noms, garantissant une intégration sans heurt dans les infrastructures existantes. ScaleFlux propose ainsi une partition qui se joue à deux : le disque fournit la puissance, mais ce sont les données de l’utilisateur qui donnent le tempo. Pour les entreprises manipulant d’énormes volumes de données brutes, notamment dans l’intelligence artificielle, cette solution pourrait bien redéfinir le coût total de possession de leur infrastructure de stockage.