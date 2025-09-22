Il existe cependant un revers à la médaille, ou plutôt une condition. Ces performances exceptionnelles ne se manifestent que si les données traitées sont compressibles. C’est le cas pour de nombreuses bases de données, des fichiers texte ou des journaux d’événements. En revanche, si vous travaillez avec des fichiers déjà compressés comme des vidéos, des images ou des archives, le gain sera marginal.

Face à des données incompressibles, le CSD 5320 se comporte comme un excellent disque PCIe 5.0, mais sans cet avantage qui le rend si particulier. L’expérience des précédents modèles du constructeur, comme le CSD 3000, avait déjà souligné ce point : pour tirer le meilleur parti de cette technologie, il faut que la charge de travail s’y prête. Une évaluation préalable du type de données est donc essentielle pour justifier l’investissement.

Le disque embarque toutes les fonctionnalités attendues dans un environnement professionnel, comme le chiffrement matériel ou la gestion avancée des espaces de noms, garantissant une intégration sans heurt dans les infrastructures existantes. ScaleFlux propose ainsi une partition qui se joue à deux : le disque fournit la puissance, mais ce sont les données de l’utilisateur qui donnent le tempo. Pour les entreprises manipulant d’énormes volumes de données brutes, notamment dans l’intelligence artificielle, cette solution pourrait bien redéfinir le coût total de possession de leur infrastructure de stockage.