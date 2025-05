Pensé pour les environnements exigeants, le NM1090 PRO s’appuie sur l’interface PCIe 5.0 x4 pour proposer des performances maximales. Ce modèle atteint des vitesses de lecture séquentielle de 14 000 Mo/s et 13 000 Mo/s en écriture séquentielle, des chiffres portés par un contrôleur gravé en 6 nm, dont le nom n’a pas été précisé. Il bénéficie également d’un cache DRAM et d’un cache dynamique SLC, renforçant ses capacités en matière de réactivité et de fluidité.

Sans surprise, Lexar cible ici les utilisateurs à la recherche de rapidité, que ce soit dans les temps de chargement de jeux ou dans les flux de production. D'ores et déjà disponible à l'achat, le NM1090 PRO est proposé à 169,99 euros pour 1 To et 259,99 euros pour 2 To. Notez qu'une version 4 To est également commercialisée au prix de 499,99 euros.