Lexar lance son premier SSD NVMe PCIe 4.0

Un retard qui est désormais comblé grâce au Lexar Professional NM800.

Il s’agit d’un SSD NVMe dans un format « 2 280 » classique, doté d’un PCB noir et d’un petit radiateur, compatible avec la norme PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 et rétrocompatible PCIe 3.0. Pas de folie sur les capacités de stockage puisque seulement deux versions de 512 Go et de 1 To seront proposées.