Kingston lance son XS2000 : un tout petit SSD portable aux performances d'un grand

Une compacité qui ne limite pas tant que ça la capacité : Kingston évoque trois versions de 500 Go, 1 To et 2 To, mais ne tente donc pas davantage comme certains de ses concurrents avec des modèles 4 To notamment. Le fabricant insiste enfin sur les débits avec un maximum de 2 Go/s en lecture / écriture grâce à la connexion USB 3.2 Gen 2x2.