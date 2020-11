ADATA sort un SSD externe RGB... parce qu'il n'y a jamais assez de LEDs

Son dernier produit, le SE770G, est un modèle dans l'air du temps. Il est compatible USB 3.2 Gen 2 et capable de débits de 1 000 Mo/s en lecture et 800 Mo/s en écriture. ADATA insiste sur la possibilité de transférer un fichier vidéo 4K de 10 Go en seulement 20 secondes.

La connexion USB se fait au moyen d'un port Type-C, de plus en plus à la mode. S'il semble plutôt robuste, le SE770G n'a aucune certification de résistance à l'eau ou à la poussière, et n'est pas non plus antichoc. En revanche, il arrive accompagné d'une garantie de trois ans.

Ce qui le distingue des autres SSD externes est à chercher sur sa « robe ». ADATA a effectivement opté pour un panneau entièrement constitué de LEDs RVB afin de lui donner un côté « délicieusement » festif. Aucun tarif n'a pour l'heure été annoncé.