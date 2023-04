MP600 Mini et Core XT : Corsair n'est pas pressé de passer aux SSD PCI Express 5.0

Un tel format est le seul capable de tenir dans le Steam Deck de Valve et reste très pratique pour tous les autres modèles de petites machines, du fait bien sûr de son encombrement minimum. Corsair souligne notamment sa compatibilité avec les ordinateurs Surface Pro 8 et Pro 9 de Microsoft.

Le MP600 Mini n'est d'ailleurs disponible qu'en capacité 1 To, preuve qu'il est là pour mettre à jour des solutions dotées de SSD de 256/512 Go. Avec la norme PCIe Gen 4, il est capable d'atteindre les 4,8 Go/s en lecture et en écriture séquentielle, et Corsair annonce une endurance en écriture de 600 To.