Comme leur nom l'indique, les SSD optiques utilisent une technologie identique à notre bonne vieille fibre, et peuvent donc transférer des volumes massifs de données tout en restant économes en énergie. Cette caractéristique s'avère cruciale dans le contexte actuel où les objectifs environnementaux deviennent prioritaires pour l'industrie technologique.

Le projet vise ultimement à créer de nouvelles technologies d'infrastructure numérique capables de « réduire de plus de 40% la consommation énergétique des centres de données par rapport aux systèmes actuels ». Cette ambition s'inscrit dans le cadre du projet japonais « Next Generation Green Data Center Technology Development », qui bénéficie du financement de l'Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO). Au-delà des économies d'énergie, les SSD optiques offrent également une qualité de signal supérieure, un facteur déterminant pour les environnements informatiques haute performance comme les supercalculateurs, le cloud computing HPC et même les applications spatiales.

Les trois entreprises japonaises apportent chacune leur expertise spécifique à ce projet commun visant à construire une infrastructure de données plus efficace et plus performante pour l'avenir. Kioxia se concentre sur le développement des SSD optiques à large bande, AIO Core travaille sur les dispositifs de fusion optoélectronique, tandis que Kyocera crée des solutions d'emballage optoélectronique.