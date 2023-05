Mise à jour de votre Steam Deck : Kioxia lance aussi son SSD 2 To

Le nouveau SSD existe toujours dans des capacités de 256 Go, 512 Go ou 1 To, mais Kioxia ajoute donc une version 2 To ce qui premet mécaniquement d'atteindre des débits plus importants : il est ici question de jusqu'à 6 Go/s en lecture séquentielle et encore 5,3 Go/s en écriture séquentielle.