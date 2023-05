SSD « 2230 » : Sabrent va étendre à 2 To le potentiel des Steam Deck

Sabrent a donc un coup à jouer avec son tout nouveau Rocket Q M.2-2230. La bête n'innove évidemment pas sur le format (22 x 30 mm), mais se limite à deux capacités, au choix, de 1 To ou 2 To avec l'objectif Steam Deck dans le viseur comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus.

À la norme PCIe Gen 4.0, le SSD est prévu pour 5 Go/s en lecture séquentielle et 3,2 Go/s en écriture séquentielle. L'endurance en écriture (450 To) semble un peu faible, mais rien de dramatique. Notons toutefois que sur sa page produit, Sabrent ne détaille pas du tout le modèle 1 To.

Un modèle 1 To qui pourrait sortir un peu après la version 2 To ? En effet, si cette dernière n'a pas plus de dates de commercialisation, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes et elles donnent le prix de la bête : 219,99 dollars.