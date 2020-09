Sabrent annonce ses SSD nouvelle génération en PCIe 4.0 : les Rocket 4 Plus

L'Américain vient effectivement d'annoncer la venue prochaine du Rocket 4 Plus qu'il présente comme le SSD NVMe le plus rapide grâce à des débits maximums de 7 Go/s en lecture et 6,85 Go/s en écriture. Il s'agirait de performances encore un cran supérieures - en écriture notamment - à celles du Samsung 980 PRO révélé il y a peu.

Pour parvenir à de tels résultats, Sabrent annonce s'appuyer sur le contrôleur Phison PS5018-E18. Le constructeur indique également que son Rocket 4 Plus arrivera en trois versions : 512 Go, 1 To et 2 To. Nous n'avons cependant pas le détail des performances en fonction de la capacité, pas plus que nous avons de précisions sur l'endurance de ces SSD.