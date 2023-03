Sabrent progresse vers le SSD PCIe 5.0 : jusqu'à 14 Go/s en lecture

La société précise toutefois ne pas vouloir se contenter « de SSD conçus pour tourner autour des 10 000 Mo/s ». Sabrent explique viser plus haut et indique « travailler étroitement avec Phison » afin d'atteindre des débits plus élevés et se rapprocher des limites du PCI Express.

Sabrent met ainsi en avant son Rocket X5 Gen 5 SSD avec comme objectif de proposer jusqu'à 14 Go/s de débit en lecture… avant de préciser qu'elle n'en est pas encore là.