Framework, le fabricant du PC modulaire, et Western Digital veulent upgrader votre Steam Deck

Le SN740 est un SSD NVMe au format M.2 qui existe en quatre capacités qui vont de 256 Go à 2 To en passant par les classiques 512 Go et 1 To. Plus important, chacune de ces capacités est produite en deux formats, le très commun 2280 et ce 2230.

Côté interface, on parle d'un modèle PCI Express 4.0 x4 dont les débits sont plus que corrects à 5,15 Go/s en lecture séquentielle et 4,85 Go/s en écriture séquentielle. Western Digital parle aussi de 650 000 IOPS en lecture aléatoire et 800 000 IOPS en écriture aléatoire pour une endurance de 500 To.

Jusqu'à présent réservé aux professionnels, le format 2230 a donc gagné en popularité auprès du « grand public » avec la sortie du Steam Deck. Valve n'a en effet pas trouvé de moyen (ou jugé bon) de proposer un emplacement de plus grandes dimensions dans sa console.