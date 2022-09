Steam Deck : et maintenant, un dock intégrant un SSD

Quoi de neuf pour ce prix ? Ce dock en aluminium 6-en-1 intègre cette fois un emplacement pour y brancher un SSD SATA ou NVMe M.2 afin d'étendre virtuellement les capacités de stockage de la console de Valve. Une bonne idée, puisque la machine dans sa version la plus onéreuse ne propose que 512 Go de stockage. Il est cependant possible d'y ajouter des cartes micro SD.

Le transfert de données entre le dock et la console se fait via USB-C, jusqu'à 900 MB/s. Côté compatibilité, seuls les disques M Key NVME/PCIE ne peuvent pas être branchés dans ce dock. Les tailles supportées sont les suivantes : 2230, 2242, 2260 et 2280.