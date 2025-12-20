Rares sont les entreprises aujourd'hui en mesure de fabriquer les processeurs les plus à la pointe de la technologie : une telle production est tout à la fois très onéreuse et remarquablement complexe.
La mise en place des transistors au sein d'un CPU vous intrigue ? Vous souhaitez savoir ce qu'est le FOUP ? Les trois mois nécessaires à la production d'un CPU vous intriguent ? En un peu moins de trente minutes, une nouvelle vidéo signée Branch Education répond à ces questions et à beaucoup d'autres…
Plus petits les CPU, plus grandes les usines
Après avoir détaillé le fonctionnement d'un processeur avec toutes les étapes et, en particulier, la chaîne Fetch – Decode – Execute – Memory – Writeback, puis nous avoir précisé le principe de la photolithographie EUV qui constitue le point le plus sensible dans la fabrication d'un CPU, la chaîne Youtube Branch Education nous invite à découvrir l'ensemble de la chaîne de production.
En premier lieu, Branch Education revient sur la taille des usines dédiées à cette fabrication : l'équivalent de huit terrains de football ! Ensuite, ce sont les diverses machines placées à l'intérieur qui sont détaillées : des machines pouvant coûter jusqu'à 170 millions de dollars et de la taille d'un bus pour un parcours sinueux de nos futurs puces qui passent par de multiples étapes.
Au total, il faut compter environ trois mois pour que toutes ces étapes soient finalisées et que l'on aboutisse à la fameuse galette – ou wafer – qui contient les processeurs et qui sera découpée pour que les puces puissent être finalement conditionnées. Des étapes toutes plus complexes les unes que les autres et que nos confrères de Branch Education détaillent avec de nombreuses analogies.