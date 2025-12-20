En premier lieu, Branch Education revient sur la taille des usines dédiées à cette fabrication : l'équivalent de huit terrains de football ! Ensuite, ce sont les diverses machines placées à l'intérieur qui sont détaillées : des machines pouvant coûter jusqu'à 170 millions de dollars et de la taille d'un bus pour un parcours sinueux de nos futurs puces qui passent par de multiples étapes.

Au total, il faut compter environ trois mois pour que toutes ces étapes soient finalisées et que l'on aboutisse à la fameuse galette – ou wafer – qui contient les processeurs et qui sera découpée pour que les puces puissent être finalement conditionnées. Des étapes toutes plus complexes les unes que les autres et que nos confrères de Branch Education détaillent avec de nombreuses analogies.