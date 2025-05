La stratégie de Zara Darcy s’avère bien plus rentable que les plateformes classiques. Sur YouTube, elle perçoit 340 dollars pour un million de vues. Sur Pornhub, la somme grimpe à 1 000 dollars pour le même volume. Avec moins de concurrence et un concept original, elle cumule jusqu’à 250 000 dollars par mois. Ce carton bouleverse ses choix et la fait quitter son doctorat pour se consacrer à la création de contenus éducatifs en toute indépendance.

Son nombre d’abonnés sur YouTube reste plus élevé, mais l’audience sur Pornhub devient très active. Les algorithmes et la monétisation du site pour adultes la favorisent, car les contenus scientifiques restent rares et surprennent les visiteurs. D’après elle, « Pornhub m’a donné plus de libertés pour atteindre différents types d’audiences et des gens qui sont plus curieux et ouverts d’esprit ».

L’indépendance financière lui offre davantage de liberté : elle n’est plus liée à une institution et peut choisir les projets qui lui tiennent à cœur. Zara Darcy n'est pas dupe ni naïve, elle sait que tout le monde ne regarde pas ses vidéos pour la science, mais elle ne veut pas se décourager. Son objectif consiste à donner aux mathématiques et aux sciences une image moins intimidante, tout en éclipsant la barrière parfois imposée par l’enseignement scolaire traditionnel.