Maître Lucas, la plateforme de cours d'école gratuits de niveau primaire, séduit des millions de Français

L'objectif de Benoit et Lucas Schildknecht est de faire vivre une plateforme qui vise à simplifier l'apprentissage, grâce à des contenus accessibles, amusants et donc très facilement digérables. Voilà que Maître Lucas s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur de l'éducation en ligne. Et ses deux cerveaux continuent d'enrichir l'offre, pour répondre aux besoins des élèves, et des enseignants.