YouTube, le CNC et Arte s'associent autour d'un partenariat "Savoirs et Cultures"

YouTube, Arte et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ont officialisé, mardi 24 novembre, leur partenariat dit « Savoirs et Cultures », pour faciliter l'accès à la connaissance des utilisateurs français et soutenir les créateurs de contenus. La démarche est symbolisée par trois volets, l'un consacré à la visibilité, l'autre à la formation et le dernier au financement, avec la création d'un fonds d'un million d'euros.