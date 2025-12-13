Une nouvelle fois passionnante, cette vidéo prend près de 40 minutes pour revenir en détail d'abord sur les applications de cette technologie afin de bien avoir en tête les enjeux : intégrer des milliards de transistors d'à peine quelques dizaines de nanomètres au sein de puces qui animent la majorité de nos objets électroniques du quotidien.

Comme à son habitude, Branch Eduction utilise plusieurs analogies pour nous permettre de bien comprendre tous les aspects de cette technologie et le degré de miniaturisation auquel ASML parvient avec ses imposantes machines. Tout au long de sa vidéo, Branch Eduction détaille chacun des aspects de la lithographie EUV depuis le transport du wafer jusqu'au passage vers l'illuminateur et ses multiples miroirs lesquels n'ont rien à voir avec ceux de nos salles de bain.

Illumination annulaire, illumination dipôlaire ou illumination quasar ne sont que quelques-uns des termes explicités par Branch Education à travers une nouvelle séquence absolument passionnante.