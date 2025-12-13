Afin de concevoir les plus complexes des puces utilisées dans nos PC et nos smartphones, on se base sur la photolithographie. Mais comment est-ce que cela marche au juste ?
En janvier 2024, sous la pression des États-Unis, la société néerlandaise ASML a été contrainte de ne pas exporter la moindre machine dite « EUV » vers la Chine. Des machines indispensables pour aller encore plus loin dans la production des semi-conducteurs les plus modernes.
Des « photocopieurs » à l'échelle nanoscopique
Le procédé « EUV » pour Extreme UltraViolet est la toute dernière évolution en matière de photolithographie. Derrière ce terme, se cachent toutes les opérations permettant le transfert d'une image vers un substrat, l'une des étapes clé dans la fabrication de semi-conducteurs.
Après nous avoir détaillé le fonctionnement d'un CPU ou d'un GPU et être revenu sur les entrailles d'un disque dur, la chaîne Youtube Branch Education fait le point sur la photolithographie en général et sur son utilisation dans le domaine des semi-conducteurs en particulier avec, bien sûr, la focale placée sur la version la plus moderne, l'EUV démocratisée par ASML.
Une nouvelle fois passionnante, cette vidéo prend près de 40 minutes pour revenir en détail d'abord sur les applications de cette technologie afin de bien avoir en tête les enjeux : intégrer des milliards de transistors d'à peine quelques dizaines de nanomètres au sein de puces qui animent la majorité de nos objets électroniques du quotidien.
Comme à son habitude, Branch Eduction utilise plusieurs analogies pour nous permettre de bien comprendre tous les aspects de cette technologie et le degré de miniaturisation auquel ASML parvient avec ses imposantes machines. Tout au long de sa vidéo, Branch Eduction détaille chacun des aspects de la lithographie EUV depuis le transport du wafer jusqu'au passage vers l'illuminateur et ses multiples miroirs lesquels n'ont rien à voir avec ceux de nos salles de bain.
Illumination annulaire, illumination dipôlaire ou illumination quasar ne sont que quelques-uns des termes explicités par Branch Education à travers une nouvelle séquence absolument passionnante.