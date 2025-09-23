Le projet d'envergure piloté par STMicroelectronics, baptisé STARLight et détaillé ce mardi 23 septembre, réunit à la fois des universités, comme celle de Paris-Saclay, et des entreprises et institutions technologiques de onze pays, comme Thales, Ericsson et le Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Ensemble, ces acteurs veulent développer une ligne de production industrielle de circuits photoniques sur des plaquettes de 300 mm. Elle pourrait générer de grosses retombées et irriguer des secteurs allant des centres de données aux véhicules autonomes. Avec l'objectif de se démarquer du bloc sino-américain.