Nous n'avons même pas dit adieu à la 5G (elle n'a même pas atteint son plein potentiel), et dans les faits, la course à la 6G n'a pas officiellement débuté. Son déploiement commercial à grande échelle n'est pas attendu avant 2030, mais le secteur de la recherche a déjà les mains dans le cambouis.

Des chercheurs issus de l’Université de Pékin, la City University of Hong Kong et l’Université de Californie à Santa Barbara ont présenté dans la revue Nature leur dernière innovation : une puce de 11 millimètres sur 1,7 millimètre seulement, mais capable de dépasser les 100 Gb/s. Pour comparaison, la 5G plafonne théoriquement à 10 Gb/s. En réalité, les utilisateurs américains naviguent le plus souvent entre 150 et 300 M/s par seconde, des seuils proches des nôtres, avec Orange en tête.

Une vitesse brute déjà impressionnante ; mais la conception de cette puce l'est presque tout autant, puisqu'elle couvre un immense spectre de fréquences radio (0,5 à 115 GHz), sans recourir aux neuf circuits distincts qu’imposent généralement de telles largeurs de bande.