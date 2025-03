Durant sa keynote, l'homme au blouson en cuir, Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA a dit avoir « une opportunité sans précédent de tisser l'IA dans la trame même des réseaux sans fil dès leur conception. » L'objectif ? Permettre à vos futurs appareils de transmettre plus de données, plus rapidement, avec moins d'énergie et moins de latence.