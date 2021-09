Le monde générera 23 fois plus de téraoctets de données par an en 2030 qu'en 2020

Pour s'inscrire en pionnier et bâtir un réseau à l'épreuve du temps, Huawei propose sa propre vision autour de six caractères, formant une définition hexagonale du réseau de 2030. La première des caractéristiques concerne l'IA-native et en premier lieu l'ADN, le réseau de conduite autonome (Autonomous Driving Network). Ce système, basé sur des réseaux intelligents, les données et les connaissances, est automatisé et autonome. Il est même capable de se réparer et de s'optimiser. En second lieu, Weiliang Shi l'évoque, il y a la sécurité et la fiabilité. Elles passeront notamment par une fiabilité des composants (tout ce qui est puces et systèmes d'exploitation ), des équipements et de la connectivité.