Huawei a annoncé EMUI 12 : quelles nouveautés sont au programme ?

La nouvelle interface de EMUI ne révolutionnera rien ; ce n'est de toute façon plus un objectif pour Huawei qui continue doucement mais sûrement d'abandonner Android. Mais EMUI 12 sera tout de même plus moderne et plus raffiné, avec une interface minimaliste composée de noir, blanc et bleu, avec tout de même quelques animations ici et là. Huawei en vient même à comparer son interface à des objets célestes se déplaçant dans l'univers.