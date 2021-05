Huawei : des images d'Harmony OS 2.0 dévoilées sur le Mate X2

Le centre de contrôle peut être appelé d'un balayage depuis le coin supérieur droit, l'interface de notifications depuis le coin supérieur gauche.

La vidéo nous donne un léger aperçu du calendrier et du bloc-notes de Harmony OS 2.0. Cette version semble également intégrer des widgets qui réagissent à la navigation par geste, avec l'affichage d'informations supplémentaires sans ouverture de l'application lorsqu'une action est effectuée.

La démonstration a lieu sur un smartphone à écran pliable, mais il est probable qu'il y ait peu de changements entre un mobile standard et un foldable. Huawei poursuit en tout cas ses efforts pour s'affranchir d'Android et du Play Store, mais son avenir hors Chine est d'ores et déjà compris, en témoignent ces ventes de smartphones au cours des derniers mois.