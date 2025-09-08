Alors que la demande ne cesse d'augmenter à travers le monde, les recherches pour améliorer les débits de la fibre optique sont elles aussi en constante progression. Et si la fibre creuse, qui permet à la lumière de circuler plus vite et avec moins de pertes qu'aujourd’hui, est connue depuis les années 90, Lumenisity semble avoir résolu l'un des principaux freins à son adoption à grande echelle.