Vers un Internet encore plus rapide ? Lumenisity, start-up rachetée par Microsoft en 2022, affirme avoir franchi un cap décisif dans la fibre creuse, une technologie qui pourrait révolutionner le World Wide Web.
Alors que la demande ne cesse d'augmenter à travers le monde, les recherches pour améliorer les débits de la fibre optique sont elles aussi en constante progression. Et si la fibre creuse, qui permet à la lumière de circuler plus vite et avec moins de pertes qu'aujourd’hui, est connue depuis les années 90, Lumenisity semble avoir résolu l'un des principaux freins à son adoption à grande echelle.
Une technologie qui entraîne de nombreuses pertes
Aujourd'hui, les réseaux Internet reposent sur des fibres dites pleines, où le signal lumineux circule dans du verre. Problème, la vitesse de la lumière y est ralentie avec 200 millions de mètres par seconde, soit 30 % plus lente que dans l'air comme le propose la fibre creuse.
Mais cette dernière possède un défaut majeur, car elle engrange d'importantes pertes : chaque kilomètre parcouru affaiblit fortement le signal, jusqu'à 1 décibel par km dans les premières générations, contre 0,14 décibel par km dans la fibre classique. En conséquence, il faut multiplier les amplificateurs pour qu'elle fonctionne de manière optimale, un procédé très coûteux et énergivore.
Dans une étude publiée dans Nature Photonics, Lumenisity explique néanmoins avoir réalisé une avancée notable. Grâce à une nouvelle architecture baptisée « fibre à cœur creux sans nœud, à double structure imbriquée antirésonante », les chercheurs de la firme sont parvenus à réduire les pertes à seulement 0,091 décibel par kilomètre.
À quand dans nos foyers ?
Concrètement, c'est la première fois que la fibre creuse fait mieux que la fibre traditionnelle, ouvrant la voie à des transmissions 45 % plus rapides et, à terme, à une bande passante jusqu'à dix fois plus large. Une amélioration loin d'être négligeable, à l'heure ou l'intelligence artificielle (IA) exige des échanges massifs de données.
C'est donc logiquement que Microsoft entend tirer parti de cette percée. L'entreprise a déjà commencé à intégrer la fibre creuse dans son réseau Azure, et ses propres besoins internes sont tels qu'elle devrait absorber l'intégralité de la production pendant plusieurs années.
En revanche, il faudra attendre pour qu'elle s'invite dans nos foyers. La technologie doit encore franchir l'étape de la standardisation internationale, tandis que sa fabrication à grande échelle reste complexe et coûteuse. Selon Francesco Poletti, cofondateur de Lumenisity, il faudra patienter environ cinq ans avant que les opérateurs télécoms puissent envisager de la déployer.
De leur côté, des chercheurs chinois explorent une approche concurrente, basée sur des membranes plus épaisses. Moins performante en matière de bande passante, elle aurait toutefois l'avantage d'être plus simple et moins chère à produire.