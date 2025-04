Cette nouvelle génération utilise des fibres de verre, au lieu des fibres polymères, ce qui offre ainsi une bande passante nettement supérieure. Elle prend en charge des vitesses impressionnantes qui peuvent aller de 2,5 à 50 Gbit/s. Précisions que cette rapidité est essentielle pour répondre aux besoins de plus en plus importants des véhicules autonomes, des multiples services connectés et de l'infodivertissement.