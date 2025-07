SpaceX veut continuer à améliorer la qualité de son service Starlink. Et ça passera par des satellites de troisième génération qui seront lancés dans l'espace dès l'année prochaine, à partir du premier semestre 2026.

« Chacun de ces nouveaux satellites est conçu pour fournir une capacité en débit descendant de plus d'un térabit par seconde (> 1 000 Gbps) et une capacité de débit montant de plus de 200 Gbps aux clients au sol. Cela représente plus de 10 fois la capacité de débit descendant et 24 fois la capacité de débit montant des satellites de deuxième génération » promet ainsi Starlink. Chaque satellite ajouté à la constellation devrait offrir 60 Tbits/s de capacité supplémentaire au réseau Starlink.