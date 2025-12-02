Pour fabriquer les semi-conducteurs les plus modernes, il est nécessaire d'employer des machines particulièrement imposantes reposant sur la technique dite EUV (pour Extreme Ultraviolet Lithography).

Les machines en question sont imposantes, certes, elles sont également très onéreuses, mais ce n'est pas le fond du problème pour les entreprises chinoises. En effet, une seule entreprise est en mesure de produire de telles machines, il s'agit de la Néerlandaise ASML. Or, les États-Unis ont fait pression sur le gouvernement des Pays-Bas afin que de telles machines ne puissent plus être exportées vers la Chine.