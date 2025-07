Dès 2021, nous évoquions l'intégration d'un processeur chinois au cœur d'un NAS signé d'un des poids lourds du secteur, QNAP. En effet, le TVS-675 était animé par un Zhaoxin KaiXian KX-U6580.

La puce gravée en 16 nm n'était cependant pas de nature à faire de l'ombre aux bêtes de course que proposaient AMD ou Intel. Mais, petit à petit, on sentait que la Chine faisait plus que grapiller du terrain. La progression des cabinets d'étude et des fonderies chinoises était plus qu'impressionnante et pas une année, pas un mois, sans des précisions entousiasmantes pour les uns, inquiétantes pour les autres… selon le côté où on se place.

L'année suivante, en 2022 donc, c'est un APU toujours signé Zhaoxin qui faisait parler de lui en offrant les performances d'une NVIDIA GT 630… risible pour certains, signe des temps pour les plus avertis. Car l'histoire ne s'arrête pas là, au contraire, et Zhaoxin n'est pas seule dans cette quête de puissance en Chine. En 2024 et, plus encore, en début d'année, c'est par deux fois l'entreprise Loongson qui a fait parler d'elle.

Les Loongson 3A6000 et, surtout, 3B6600 se placent en concurrents directs des processeurs Intel de 13e génération. Oh, certes, pas les Core i9, mais en visant déjà les Core i3 et Core i5, Loongson est parvenu à très nettement marquer des esprits qui ne voyaient pas la Chine progresser si rapidement.