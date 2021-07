QNAP TVS-675 : un processeur chinois au cœur du dernier NAS de la marque

Dans un boîtier relativement compact de 188,2 x 263,9 x 280,8 mm et d'un peu plus de 7 kg, on dispose donc de six baies capables d'emporter des disques durs ou des SSD au format 3,5 ou 2,5 pouces. Il est également question de proposer deux SSD M.2 2280 pour compléter la capacité de stockage et faire office de cache.