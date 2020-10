Synology dévoile un nouveau NAS 6 baies propulsé par de l'AMD Ryzen

Il s'agit d'un processeur quatre cœurs capable d'une fréquence de 2,2 GHz, que Synology n'épaule plus que de 4 Go de mémoire vive DDR4 ECC heureusement extensible. En effet, un seul des deux emplacements est occupé. Il est possible d'atteindre 32 Go au maximum (2x16 Go).