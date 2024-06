Le QNAP TBS-h574TX rejoint notre comparatif des meilleurs NAS

Le QNAP TBS-h574TX est à la pointe de la technologie NAS, intégrant des SSD M.2 pour un stockage « 100 % flash ». Ce choix technologique, allié à la capacité croissante des SSD M.2, permet à ce modèle de surpasser les NAS traditionnels (à disques durs), tant en termes de vitesse que de fiabilité.

Alimenté par un processeur Intel Core i5-1340PE à 3,3 GHz, et doté de 16 Go de mémoire, ce NAS signé QNAP assure des opérations fluides et rapides, répondant aux besoins des entreprises en quête de performance.

Il est équipé de deux ports Ethernet RJ45, supportant les normes 10 GbE Gigabit Ethernet et la fonctionnalité Wake On LAN, permettant des transferts de données rapides et une gestion réseau efficace. Il prend aussi en charge le DLNA, et propose une configuration RAID pour garantir la sécurité des données.