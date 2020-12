Synology dévoile un NAS 8 baies tournant sous AMD Ryzen

Plus du double des performances permises par le processeur Intel de son prédécesseur, c'est ce que le nouveau DS1821+ de Synology promet grâce à sa puce AMD Ryzen V1500B. Modèle le plus abordable de la famille des puces Ryzen « Embedded », ce processeur dispose de 4 cœurs et 8 threads cadencés 2,2 GHz et affiche un TDP de 16 W. Sans faire des étincelles par rapport aux autres processeurs Ryzen Embedded proposés par AMD depuis quelques mois, cette puce se montre tout de même véloce pour un NAS.