À la manière d'Intel, Samsung renomme sa finesse de gravure : de quoi nous faire perdre nos repères ?

En juillet 2021 donc, Intel a décidé de complètement revoir la dénomination de ses nœuds de gravure et de parler en « équivalence ». C'est ainsi que le 10 nm d'Intel a changé de nom pour devenir l'Intel 7. De la même manière, l'Intel 4 est un « équivalent 4 nm », mais il est en réalité gravé en 7 nm. La raison de ce changement ? Un décalage technologique.

Intel avait effectivement remarqué que son 14 nm, mais aussi son 10 nm sont plus fins, plus précis, en un mot plus évolués que ceux de la concurrence. De fait, sur une puce gravée en 10 nm Intel, il serait possible de caser autant de transistors que sur une puce gravée en 7 nm TSMC.