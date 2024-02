Intel 10A : le processus "équivalent 1 nm" d'Intel prévu pour 2027

Depuis quelques années cependant, Intel a troqué la dénomination classique qui met en lumière la finesse de gravure pour quelque chose qui serait plus « cohérent » si l'on en croit la société américaine. Ainsi, l'Intel 7 est également présenté comme un « équivalent 7 nm » alors qu'au sens strict, il s'agit d'un procédé de gravure 10 nm.

Il en va de même avec les Intel 4, Intel 3, Intel 20A, Intel 18A, Intel 14A et, donc, Intel 10A lequel devrait toutefois marquer une évolution importante. Une évolution loupée la semaine dernière à cause d'une bourde interne en matière d'accord de non-divulgation (NDA). Les choses sont rentrées dans l'ordre et tout le monde peut aujourd'hui parler de ce 10 nm.