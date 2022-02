Toujours par deux ils vont : Intel ressuscite sa stratégie processeurs tick-tock

Le rythme tick-tock devrait repartir de plus bel ensuite avec l'arrivée du duo Meteor Lake / Arrow Lake lesquels devraient apporter de notables améliorations d'architecture et la gravure Intel 4 (7 nm). On parle ici d'un horizon 2023-2024. Ensuite, les choses sont évidemment plus floues, mais on parle déjà du couple Lunar Lake / Nova Lake et d'atteindre le processus de gravure Intel 18A (pour ångström, soit 1,8 nm).