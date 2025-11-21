Et les microLED peuvent changer la donne ! Ces LED miniatures, extrêmement rapides, fabriquées sur des wafers de silicium avec des procédés assez proches de ceux de fabrication de puces. Microsoft a déjà montré, avec son projet MOSAIC, que ces microLED pouvaient envoyer des données à très haut débit (plusieurs gigabits par seconde), sur une distance plus grande qu’avec des câbles en cuivre, avec une consommation réduite et une fiabilité bien meilleure que les liens optiques actuels.



Surtout, les microLED se prêtent bien à la mise en parallèle massive. Il est en effet possible d'en intégrer des matrices entières au plus près des puces, pour multiplier les canaux de données sans faire exploser les coûts ni la consommation.