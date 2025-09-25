TSMC produit les puces IA les plus recherchées sur la planète. Il semble finalement assez logique que ce soit le fondeur taïwanais qui commence à proposer des solutions sur la réduction de leur consommation énergétique. Ainsi, comme nous le rapporte Reuters, à l'occasion d'une conférence dans la Silicon Valley, le groupe a présenté certaines possibilités pour réduire à l'avenir leur consommation énergétique.

Il travaille étroitement dans ce cadre avec des sociétés comme Cadence Design Systems ou Synopsis, qui proposent de nouveaux logiciels de design de puces alimentés à l'IA. Ceux-ci pourront permettre de créer une nouvelle génération de puces beaucoup moins énergivores.