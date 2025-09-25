L'intelligence artificielle a actuellement un problème de trop grande consommation énergétique. Mais selon TSMC, l'IA pourrait à l'avenir régler ce problème de l'IA !
L'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui de gros espoirs, mais aussi de grosses sommes, et surtout, de très grosses consommations d'énergie ! La technologie en demande tant qu'elle a presque à elle seule réhabilité l'énergie nucléaire dans de nombreuses contrées. Malheureusement, les ambitions des acteurs du secteur sont telles qu'il va falloir trouver des solutions pour réduire la consommation énergétique. Et c'est TSMC qui a peut-être la solution.
Les logiciels alimentés à l'IA pourraient régler le problème de la surconsommation des puces IA
TSMC produit les puces IA les plus recherchées sur la planète. Il semble finalement assez logique que ce soit le fondeur taïwanais qui commence à proposer des solutions sur la réduction de leur consommation énergétique. Ainsi, comme nous le rapporte Reuters, à l'occasion d'une conférence dans la Silicon Valley, le groupe a présenté certaines possibilités pour réduire à l'avenir leur consommation énergétique.
Il travaille étroitement dans ce cadre avec des sociétés comme Cadence Design Systems ou Synopsis, qui proposent de nouveaux logiciels de design de puces alimentés à l'IA. Ceux-ci pourront permettre de créer une nouvelle génération de puces beaucoup moins énergivores.
Des outils meilleurs encore que les humains
Ces nouveaux logiciels permettraient non seulement de produire des solutions bien plus rapidement que les ingénieurs humains, mais aussi des solutions de meilleure qualité. « Ce truc fonctionne pendant cinq minutes alors que notre concepteur doit travailler pendant deux jours » s'enthousiasme ainsi le responsable au sein de TSMC, Jim Chang.
Pour le moment, TSMC et ses partenaires sont encore au travail, et il n'y a pas encore de puces de nouvelle génération pouvant être présentées au marché. Mais les ambitions sont là, le géant taïwanais ayant pour objectif de multiplier jusqu'à 10 fois l'efficacité énergétique de ses prochaines puces.