sagara_sousuke

Le contenu de l’article, qui n’est pas une étude, et encore plus le titre me laissent vraiment dubitatifs…

La source renvoie vers un article qui précise - pour les USA uniquement - que pour certaines raisons, la panique autour de l’énergie consommée par l’industrie de l’IA pourrait être un peu exagérée.

L’article insiste en même temps sur la consommation importante des centres de données, sans analyse détaillée ou de bilan énergétique chiffré.

Bref, la conclusion de l’article n’est pas celle de votre titre « Cette étude révèle pourquoi la panique énergétique de l’IA serait infondée ».

Pareil pour l’article:

« un examen plus approfondi des données révèle une réalité plus complexe et moins alarmiste que les gros titres ne le laissent penser. »

Ou est cet examen appondis des données… on cherche encore.

Je passe sur les généralisations qui sont faites ici, à partir d’ un article propre aux USA.

Quelques faits établis:

1/ Google a annoncé dans un de ses bilans annuels que ses émissions de Co2 avaient augmentées de 48% sur la période 2019-2023 du fait principalement de l’utilisation de l’IA…

→ Pas de panique dit l’article

2/ environ 50% de la production énergétique française est issue d’énergies fossiles. Ce taux doit baisser au profit de l’électricité française majoritairement décarbonée.

→ Que représente la conso électrique de l’IA en France, et quelles sont les projections?

Est-ce que cela risque à terme de limiter voir d’empêcher la décarbonation du pays?

→ Tout ceci ne serait pas un problème car Deepseek s’appuie sur la Mixture of Experts, la quantisation et la distillation quand Mistral est expert sur l’efficience de leurs modèles…

Tout cela pour dire que les gens qui ne lisent que le titre comprendrons que l’utilisation de l’IA d’un point de vue écologique n’est pas un problème, et qu’on est amené à leur mentir quand on leur présente les impacts considérables d’une IA sans contrôle.

Merci de désinformer, sans même prendre la peine de donner quelques chiffres…