Cette nouvelle technique « s'appuie sur un dispositif microfluidique, qui consiste à acheminer du liquide de refroidissement directement à l'intérieur du silicium, là où se trouve la chaleur », détaille la firme. Pour ce faire, Microsoft compte sur de minuscules canaux « gravés directement à l'arrière de la puce en silicium ». À l'image des nervures que l'on peut observer sur les feuilles d'un arbre, ces nombreuses rainures intégrées au silicium permettent au liquide de refroidissement de s'écouler directement sur la puce, de manière à évacuer plus efficacement la chaleur.

« Notre équipe a également utilisé l'IA pour identifier les signatures thermiques uniques d'une puce de manière à diriger le liquide de refroidissement avec plus de précision [vers les points les plus chauds] », explique enfin Microsoft, qui décrit de manière générale une technologie « inspirée par la nature, personnalisée par l'IA ».