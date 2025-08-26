Dans ce contexte, Intel a jugé bon de nous donner des nouvelles de ses puces Clearwater Forest à l'occasion de sa participation à l'évènement Hot Chips, qui doit s'achever ce 26 août. Attendues dans les prochains mois, ces nouvelles puces pour serveurs, rattachées à la famille Xeon, tireront (majoritairement) parti de la gravure 18A d'Intel et auront pour particularité de n'embarquer que des « E-cores » à haute efficacité énergétique.

Ces dernières, qui visent principalement les infrastructures de Cloud et les serveurs de type « scale-out », remplaceront notamment les actuelles puces Sierra Forest (lancées en juin 2024), en misant sur une architecture désormais entièrement tournée vers le principe de chiplets.

En l'occurrence, ces nouvelles puces Clearwater Forest verront s'installer 12 chiplets de calculs gravés selon le node 18A sur trois tuiles, gravées pour leur part à l'aide du procédé Intel 3, elles-même épaulées par deux chiplets parallèles consacrés à l'I/O -- gravés cette fois à l'aide du noeud Intel 7. Ces divers éléments seront interconnectés grâce aux dispositifs Foveros Direct 3D et EMIB (Embedded Multi-die Integrated Bridge), notamment.