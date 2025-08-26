Intel a profité de son passage à l'évènement annuel Hot Chips, organisé à Palo Alto, pour nous donner des nouvelles de ses puces Clearwater Forest. Vouées au monde des serveurs et des centres de données, ces dernières profiteront de la gravure 18A du géant américain et pourront embarquer jusqu'à 288 coeurs. Oui, rien que ça…
Intel a bien besoin de montrer les muscles. Fortement chahutée ces derniers mois, et récemment approchée par l'administration Trump, l'entreprise désormais dirigée par le très pondéré Lip-Bu Tan veut prouver qu'elle est en capacité de remonter la pente. Cela passera par le succès de ses futures puces Panther Lake, que nous avions pu approcher à Taipei fin mai, mais aussi et surtout par sa capacité à accoucher de solutions à la pointe pour concurrencer AMD et NVIDIA sur le terrain des centres de données et des serveurs.
Clearwater Forest se dévoile un peu plus
Dans ce contexte, Intel a jugé bon de nous donner des nouvelles de ses puces Clearwater Forest à l'occasion de sa participation à l'évènement Hot Chips, qui doit s'achever ce 26 août. Attendues dans les prochains mois, ces nouvelles puces pour serveurs, rattachées à la famille Xeon, tireront (majoritairement) parti de la gravure 18A d'Intel et auront pour particularité de n'embarquer que des « E-cores » à haute efficacité énergétique.
Ces dernières, qui visent principalement les infrastructures de Cloud et les serveurs de type « scale-out », remplaceront notamment les actuelles puces Sierra Forest (lancées en juin 2024), en misant sur une architecture désormais entièrement tournée vers le principe de chiplets.
En l'occurrence, ces nouvelles puces Clearwater Forest verront s'installer 12 chiplets de calculs gravés selon le node 18A sur trois tuiles, gravées pour leur part à l'aide du procédé Intel 3, elles-même épaulées par deux chiplets parallèles consacrés à l'I/O -- gravés cette fois à l'aide du noeud Intel 7. Ces divers éléments seront interconnectés grâce aux dispositifs Foveros Direct 3D et EMIB (Embedded Multi-die Integrated Bridge), notamment.
Des monstres équipés de 288 coeurs
Côté coeurs, Intel précise que ces puces seront dotées d'E-cores Darkmont et qu'elles pourront embarquer un maximum de 288 coeurs. La firme parle par ailleurs d'un gain de 17% en IPC par rapport aux solutions Sierra Forest, et d'une bande-passante L2 capable de tutoyer les 400 Go/s. La plateforme devrait par ailleurs être en mesure de gérer jusqu'à 12 canaux de mémoire vive pour s'épauler d'un maximum de 3 To de DDR5 8000, et délivrer environ 1300 Go/s de bande-passante en lecture.
Les puces Clearwater Forest devraient enfin être à même de supporter jusqu'à 2 fois 96 lignes PCIe Gen 5. Elles tiendront enfin sur des systèmes à double socket et seront compatibles avec la plateforme Xeon 6900E, rapporte VideoCardz.