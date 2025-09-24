Le mécanisme s’apparente à une place de marché, un espace où éditeurs et fabricants d’assistants logiciels s’accordent sur l’accès aux contenus et sur un barème lié à la visibilité réelle dans l’interface. Concrètement, un versement serait déclenché lorsque l’assistant met en avant un extrait ou une synthèse qui cite la source, avec un rapport d’exposition en appui. Ce choix privilégie l’usage constaté plutôt qu’un forfait déconnecté, ce qui peut rapprocher ce modèle d’une forme de droits voisins taillés pour l’IA.

L’approche suppose une instrumentation fine de la chaîne de réponse, depuis l’appel de la source jusqu’à l’affichage. Elle implique aussi des garanties d’audit, sinon la promesse restera théorique. L’enjeu technique tient dans la détection fiable de la citation, la déduplication des sources et l’attribution d’une part de valeur quand plusieurs éditeurs nourrissent la même réponse.