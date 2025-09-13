Dans une conférence, Neil Vogel embraye d’un ton ferme. Son message résonne avec ce que les équipes terrain racontent déjà : produire coûte, l’IA consomme, et la boucle économique n’est pas refermée. L’impact est concret sur les budgets, les embauches, la cadence éditoriale. Face à des modules comme AI Overviews, la promesse de trafic se dilue en amont du clic.

Alors la technique reprend la main. Des outils émergent pour redonner des leviers de négociation. Le concept de Pay per Crawl proposé par des acteurs de l’infrastructure redessine le rapport de force : un serveur peut répondre en 402 Payment Required, signaler un tarif ou exiger un contrat. Le principe est simple, son adoption ne l’est pas. Les bots doivent jouer le jeu, s’identifier correctement, respecter les politiques définies par les éditeurs et les fichiers robots.txt.

La France et l’Europe observent de près. Les droits voisins de la presse, les lignes directrices sur le respect des règles de crawling et les discussions autour des codes de pratique pour les modèles d’IA créent un cadre. Le terrain n’est pas vierge. L’épisode Perplexity, avec ses accusations d’exploitation non autorisée de contenus, a déjà réveillé une profession qui réclame traçabilité et contreparties.

Si Google séparait nettement son robot d’indexation de celui dédié à l’IA, l’option d’un consentement éclairé retrouverait du sens. En parallèle, des accords commerciaux plus transparents pourraient faire baisser la température et stabiliser le modèle économique des médias. D’ici là, l’issue se jouera à trois niveaux : l’implémentation stricte des politiques d’accès côté serveurs, la capacité des plateformes à accepter la rémunération du crawl et la clarté des obligations juridiques sur l’usage des contenus pour entraîner des modèles. Entre lignes de code et lignes de droit, l’équilibre reste à écrire.