L’Alliance des Éditeurs Indépendants, soutenue par des organisations telles que la Movement for an Open Web et Foxglove Legal, estime que l’affichage prioritaire des AI Overviews détourne une part significative du trafic, de l’audience et des revenus publicitaires des sites d’information. Selon la plainte, la position dominante de Google dans la recherche en ligne lui permettrait de favoriser ses propres synthèses au détriment des contenus originaux. Par la passé, les résultats riches fournis par Google avaient également été la cible des éditeurs, par exemple, lorsque l'on recherche la météo dans une ville spécifique.

Les éditeurs demandent à la Commission européenne d’imposer à Google certaines des mesures pour limiter l’utilisation de leurs contenus tant que l’enquête est en cours. Ils mettent en avant le risque de préjudice irréversible pour la diversité de l’information et la concurrence. Reuters rapporte le contenu de cette plainte : "Le service principal de moteur de recherche de Google utilise de manière abusive les contenus web pour les AI Overviews de Google Search, ce qui a causé et continue de causer un préjudice important aux éditeurs, y compris les éditeurs de presse, sous la forme d’une perte de trafic, de lectorat et de revenus".

Google, de son côté, affirme que ses innovations en matière d’IA ouvrent de nouvelles opportunités de découverte pour les éditeurs et que les variations de trafic observées relèvent de multiples facteurs, dont les évolutions algorithmiques et les tendances des utilisateurs. L’entreprise rappelle également qu’elle continue d’acheminer un volume important de clics vers les sites web chaque jour.

Il n'en reste pas moins qu'en France, AI Overviews n'est pas encore largement déployé. D'après le responsable SEO de Clubic, Google semble toutefois procéder à quelques tests sporadiques chez nous. Interrogé par nos confrères de Frandroid au mois de mai, le géant californien avoue qu'il y a chez nous une "incertitude juridique".