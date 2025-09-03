L’ambition est claire : réduire la dépendance au triptyque « indexation, classement, clic » qui consacre la domination de Google, en poussant Bing et tout un écosystème d’agents vers une logique « answer-first ». Les analyses de l’industrie convergent sur une bascule des usages et des modèles de découverte, où les sites deviennent des services interrogeables plutôt que de simples destinations.

Dans le même temps, Cloudflare a publiquement plaidé pour des garde-fous sur l’exploration IA, appelant notamment Google à séparer nettement indexation classique et fonctionnalités génératives. Avec ce partenariat, Microsoft et Cloudflare proposent un chemin remettant l'éditeur au centre des expériences conversationnelles, arbitrant différemment trafic, attribution et contrôle d’accès.

Ce tandem parie sur des sites « parlants », pensés pour les humains comme pour les agents, avec un contrôle accru côté éditeur et une réponse plus directe côté utilisateur. Si la promesse séduit dans un monde saturé de contenus, son adoption dépendra de la qualité des réponses, de la transparence d’attribution et de la capacité à coexister avec les usages ancrés de la recherche traditionnelle.