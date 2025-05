Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les e-mails en anglais et pour les utilisateurs des offres Google Workspace suivantes : Business Starter, Standard et Plus ; Enterprise Starter, Standard et Plus ; ainsi que pour les abonnés à Google One AI Premium et aux modules complémentaires Gemini Education ou Gemini Education Premium. Les utilisateurs ayant précédemment acquis les modules Gemini Business ou Gemini Enterprise bénéficieront également de cette fonctionnalité.

Le déploiement a commencé le 29 mai 2025 pour les domaines en version “Rapid Release” et s’étendra progressivement aux domaines en version “Scheduled Release” sur une période pouvant aller jusqu’à 15 jours. Et pour le grand public ? Google n'a pas encore donné de détails particuliers, mais nul doute que cette fonction, qui arrivera dans le courant de l'année sur l'ensemble des comptes Gmail. Et entre nous, on a hâte !